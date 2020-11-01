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Espreso.tvМирНа выборах президента США досрочно проголосовали уже 93 млн американцев

На выборах президента США досрочно проголосовали уже 93 млн американцев


фото: Reuters
По состоянию на вечер 1 ноября свои голоса на президентских выборах в США уже отдали более 93 млн американцев

Об этом со ссылкой на данные проекта Университета Флориды US Elections Project сообщает Укринформ .

Всего участие в голосовании уже приняли 93,1 млн человек. Больше всего избирателей проголосовало в Калифорнии (10,6 млн), Техасе (9,7 млн) и Флориде (8,7 млн).

Количество бюллетеней, присланных избирателям по почте, составляет 59,1 млн. Лично проголосовали на участках 34 млн избирателей.

По прогнозам социологов, в целом на президентских выборах могут проголосовать 150 млн американцев - почти 65% от общей численности населения страны.

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