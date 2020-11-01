Экспорт мелкого рогатого скота из Украины увеличился вдвое

1 ноября, 2020, 13:46

За первые три квартала 2020 года украинские поставщики мелкого рогатого скота продали за границу на 96,4% больше голов, чем за аналогичный период прошлого года

Всего с января по сентябрь включительно было экспортировано около 34,7 тыс. голов живых коз и овец, передает Еспресо.TV со ссылкой на Куркуль.org .

Так, объемы иностранных поставок скота выросли почти вдвое. Объемы экспорта в денежном эквиваленте выросли в 2,2 раза - до $ 2,2 млн.

Лидером по закупкам украинских овец и коз в течение девяти последних месяцев была Саудовская Аравия, которая импортировала более половины скота (50,8%). На втором месте в структуре отечественного экспорта мелкого рогатого скота - Иордания с долей рынка 17,4%. Третью позицию занимает Ливан (15%).

Стоит отметить, что в этом году Украина не импортировала живых овец.

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