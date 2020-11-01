COVID-19 в ОРДЛО: оккупанты сообщают о 121 новом случае и 26 смертям

1 ноября, 2020, 13:05

Российские терористичи организации "ДНР" и "ЛНР" обнародовали "официальные" данные о ходе коронавирусной пандемии на подконтрольной им территории по субботу, 31 октября 2020 года

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

В "ДНР" признали 93 новых случая коронавирусной инфекции и 23 летальных исхода пациентов с COVID-19.

Из больницы выписан только две 2 человека, информирует ОстроВ .

С учетом последних "официальных" данных, таким образом в ОРДО с начала эпидемии подтверждено 6873 факты заболевания и 578 летальных случаев, а коэффициент смертности превысил 8,4%.

В свою очередь,

Так называемый "минздрав" "ЛНР" за последние сутки выявило 28 новых случаев заболевания коронавирус, передают Новости Донбасса .

Также в отдельных районах Луганской области зарегистрировано три летальных исхода от осложнений.

Как информирует СНБО, в течение субботы, 31 октября 2020 года, на территории Украины было подтверждено 7959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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