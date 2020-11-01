 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоCOVID-19 в ОРДЛО: оккупанты сообщают о 121 новом случае и 26 смертям

COVID-19 в ОРДЛО: оккупанты сообщают о 121 новом случае и 26 смертям

иллюстративное
Российские терористичи организации "ДНР" и "ЛНР" обнародовали "официальные" данные о ходе коронавирусной пандемии на подконтрольной им территории по субботу, 31 октября 2020 года

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

В "ДНР" признали 93 новых случая коронавирусной инфекции и 23 летальных исхода пациентов с COVID-19.

Из больницы выписан только две 2 человека, информирует ОстроВ .

С учетом последних "официальных" данных, таким образом в ОРДО с начала эпидемии подтверждено 6873 факты заболевания и 578 летальных случаев, а коэффициент смертности превысил 8,4%.

В свою очередь,

Так называемый "минздрав" "ЛНР" за последние сутки выявило 28 новых случаев заболевания коронавирус, передают Новости Донбасса .

Также в отдельных районах Луганской области зарегистрировано три летальных исхода от осложнений.

  • Как информирует СНБО, в течение субботы, 31 октября 2020 года, на территории Украины было подтверждено 7959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 ноября, 2020 воскресенье

31 октября, 2020 суббота

больше новостей

1 ноября, 2020 воскресенье

31 октября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать