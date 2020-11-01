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Espreso.tvМирЧеловек в средневековой одежде напал с ножом на людей в Квебеке: есть убитые и раненые

Человек в средневековой одежде напал с ножом на людей в Квебеке: есть убитые и раненые

В ночь с 31 октября на 1 ноября вблизи Парламентского холма, что в центре Квебек (Канада), молодой человек нанес удары ножом нескольким людям

Из-за этого 2 человека умерло, 5 ранены, передает Еспресо.TV со ссылкой на CBC .

Нападающий задержан. Ему 30 лет.

Одет он был в сеередньовичному стиле.

Несмотря на это полиция просит жителей этого района не выходить из дома.

  • Напомним, 29 октября в столице канадской провинции Квебек, городе Монреале, полиция застрелила 30-летнего темнокожего мужчину с ножом. Он не успел никого ранить.

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