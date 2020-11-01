Человек в средневековой одежде напал с ножом на людей в Квебеке: есть убитые и раненые
1 ноября, 2020, 09:40
В ночь с 31 октября на 1 ноября вблизи Парламентского холма, что в центре Квебек (Канада), молодой человек нанес удары ножом нескольким людям
Из-за этого 2 человека умерло, 5 ранены, передает Еспресо.TV со ссылкой на CBC .
Нападающий задержан. Ему 30 лет.
Одет он был в сеередньовичному стиле.
Несмотря на это полиция просит жителей этого района не выходить из дома.
*** ATTENTION *** | Peu avant 1h du matin, le SPVQ a arrêté un suspect | Nous demandons toujours aux citoyens de la ville de Québec de rester à l'intérieur, les portes verrouillées car une enquête est toujours en cours.- Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) November 1, 2020
- Напомним, 29 октября в столице канадской провинции Квебек, городе Монреале, полиция застрелила 30-летнего темнокожего мужчину с ножом. Он не успел никого ранить.
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