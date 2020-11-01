Алиев назвал письмо Пашиняна Путину признанием поражения Армении в Нагорном Карабахе
Об этом сообщает Anadolu.
Во время встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, Ильхам Алиев заявил, что у Армении нет оснований просить военной помощи у России, поскольку "Азербайджан проводит военные операции на признанных международным сообществом своих территориях".
"Армения фактически признала свое поражение. Как вы знаете, недавно премьер-министр Армении направил письмо президенту России Путину. Это письмо самом деле - признание поражения, потому что была запрошена военная поддержка России, тогда как для этого нет никаких оснований", - сказал Алиев.
Он подчеркнул, что "на территории Армении никакие операции не проводятся"
"У нас и нет таких планов. Если бы были, мы осуществили бы это в июле текущего года. Как вы знаете, тогда Армения напала на нас на государственной границе, и мы, не пересекая государственную границу, вывели их с наших земель. Поэтому, с одной стороны, он признает свое поражение - об этом свидетельствует отправка этого письма, но с другой - не хочет полностью сдаться", - отметил Алиев.
- 31 октября сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в войне с Азербайджаном.
- В ответ Россия пообещала Еревану оказать помощь, если боевые действия с Азербайджаном перекинутся на территорию Армении.
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