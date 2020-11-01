 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОперація об'єднаних сил1 ноября на фронте: украинские военные нейтрализовали вражеский беспилотник

1 ноября на фронте: украинские военные нейтрализовали вражеский беспилотник


фото: Укрінформ
1 ноября на Донбассе было зафиксировано одно нарушение условий перемирия - оккупанты запустили беспилотный летательный аппарат

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

На Приазовье, в районе населенного пункта Водяное, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

В течение текущих суток обстрелов со стороны противника на участках ответственности наших бригад зафиксировано не было. Вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 3 гектаров территории и передано на уничтожение 113 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас отремонтированы 4 дома, на 4 объектах восстановительные работы продолжаются.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

1 ноября, 2020 воскресенье

31 октября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать