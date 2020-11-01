1 ноября на фронте: украинские военные нейтрализовали вражеский беспилотник
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
На Приазовье, в районе населенного пункта Водяное, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
В течение текущих суток обстрелов со стороны противника на участках ответственности наших бригад зафиксировано не было. Вдоль линии разграничения наблюдается тишина.
В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 3 гектаров территории и передано на уничтожение 113 взрывоопасных предметов.
Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас отремонтированы 4 дома, на 4 объектах восстановительные работы продолжаются.
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