1 ноября на фронте: украинские военные нейтрализовали вражеский беспилотник

1 ноября, 2020, 18:29

1 ноября на Донбассе было зафиксировано одно нарушение условий перемирия - оккупанты запустили беспилотный летательный аппарат

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

На Приазовье, в районе населенного пункта Водяное, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

В течение текущих суток обстрелов со стороны противника на участках ответственности наших бригад зафиксировано не было. Вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 3 гектаров территории и передано на уничтожение 113 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас отремонтированы 4 дома, на 4 объектах восстановительные работы продолжаются.

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