Законопроект о КСУ был внесен в ВР во исполнение решения СНБО, - представитель президента в Конституционном суде

31 октября, 2020, 13:17

Внесенный на рассмотрение Верховной Рады президентский законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству" является выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны

Об этом заявил представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, сообщает Офис президента.

По его словам, в связи с угрозами национальной безопасности Украины президент инициировал проект политико-правового решения по перезагрузке КСУ.

"В экстраординарных условиях, в которых оказалось государство в результате принятия КСУ решения N 13-р, решение Президента Украины предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами является абсолютно обоснованным и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины", - сказал Вениславский.

Он отметил, что выполнение решения Конституционного суда от 27 октября приведет к тому, что любые последующие изменения в антикоррупционном законодательстве будут признаны неконституционными.

"КСУ заложил такие юридические механизмы, которые фактически позволяют признать неконституционными все решения о возврате положений антикоррупционного законодательства", - отметил Вениславский.

Он добавил, что принятие парламентом политико-правового решения, предложенного президентом, обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству.

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