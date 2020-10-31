Иностранцам запретили въезд в Беларусь
31 октября, 2020, 17:14
С воскресенья, 1 ноября 2020 года, Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства
Соответствующее объявление размещено белорусским Государственным пограничным комитетом, передает Еспресо.TV.
Изменения в режиме работы распространяются на "автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пункты пропуска в речных портах".
Читайте также: Пробуждение Беларуси стало неожиданностью. Тихановская только учится политике, - Лебедько
Решение принято из соображений "предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19".
Основанием для таких действий является постановление подконтрольному Лукашенко Совету Министров №624 по 30 октября этого года.
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-