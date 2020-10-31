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Espreso.tvМирИностранцам запретили въезд в Беларусь

Иностранцам запретили въезд в Беларусь

С воскресенья, 1 ноября 2020 года, Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства

Соответствующее объявление размещено белорусским Государственным пограничным комитетом, передает Еспресо.TV.

Изменения в режиме работы распространяются на "автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пункты пропуска в речных портах".

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Решение принято из соображений "предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19".

Основанием для таких действий является постановление подконтрольному Лукашенко Совету Министров №624 по 30 октября этого года.

 

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