Водитель, совершивший смертельное ДТП на Крещатике, взят под домашний арест

31 октября, 2020, 16:26

Шевченковский районный суд города Киева в субботу, 31 октября 2020 года, избрал меру пресечения 66-летнему водителю, чье авто 30 октября убило двух человек и травмировало еще четырех на столичном Майдане Независимости

Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева рассказывает Еспресо.TV.

Речь идет о круглосуточном домашнем аресте с применением электронного средства контроля, под которым мужчина будет находиться ближайшие два месяца

Напомним, вчера около 16 часов на улице Крещатик произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия и четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме этого повреждены пять автомобилей.

В тот же день 66-летнего водителя иномарки задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования правоохранители будут устанавливать все обстоятельства и причины этой смертельной ДТП. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

По данным СМИ, этим человеком является люстрированным в 2014 году экс-сотрудником Нацкомиссии по ценным бумагам Юрий Назаренко.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал водителя у себя в блоге "Юрий Н.".

Драгер показал, что был трезв. Сам Назаренко говорит, что потерял сознание.

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