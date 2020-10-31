Водитель, совершивший смертельное ДТП на Крещатике, взят под домашний арест
Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева рассказывает Еспресо.TV.
Речь идет о круглосуточном домашнем аресте с применением электронного средства контроля, под которым мужчина будет находиться ближайшие два месяца
Напомним, вчера около 16 часов на улице Крещатик произошло дорожно-транспортное происшествие.
В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия и четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме этого повреждены пять автомобилей.
В тот же день 66-летнего водителя иномарки задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
В рамках досудебного расследования правоохранители будут устанавливать все обстоятельства и причины этой смертельной ДТП. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
По данным СМИ, этим человеком является люстрированным в 2014 году экс-сотрудником Нацкомиссии по ценным бумагам Юрий Назаренко.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал водителя у себя в блоге "Юрий Н.".
Драгер показал, что был трезв. Сам Назаренко говорит, что потерял сознание.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
Читайте также
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим