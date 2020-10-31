В поликлинике Челябинска взорвался кислород для больных COVID-19

31 октября, 2020, 17:50

В российском городе Челябинск (Урал) утром субботы, 31 октября 2020 года, в поликлинике городской клинической больницы №2 произошел взрыв большой емкости с кислородом для пациентов, пораженных коронавирусом

Об этом со ссылкой на местные МЗ и МЧС сообщает Еспресо.TV .

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Этого удалось избежать, поскольку так называемая кислородная будка (на фото вверху - белого цвета) находилась не внутри помещения, а на улице.

Около 200 больных эвакуированы.

Причиной взрыва спасатели называют нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Как видно на видео, размещенном в сети телекомпанией ТНВ (Татарстан), сначала емкость загорелась, а потом взорвалась:

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