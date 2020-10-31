В Одессе посетитель кафе заколол ножом девушку-баристку
31 октября, 2020, 18:41
Мужчина 1973 года рождения в субботу, 31 октября 2020 года, зарезал девушку-баристку в Одессе
Подробности рассказывает Еспресо.TV.
По данным Национальной полиции, нападавший зашел в одно из одесских заведений общественного питания и сразу ударил сотрудницу ножом в грудь. От полученной травмы она мгновенно погибла.
Подозреваемого в убийстве удалось задержать на месте преступления.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Как уточняют одесские интернет-газеты Думская и Пушкинская , трагедия имела место в кафе Black Milk, на Базарной, 50.
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