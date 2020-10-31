 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Одессе посетитель кафе заколол ножом девушку-баристку

В Одессе посетитель кафе заколол ножом девушку-баристку

Мужчина 1973 года рождения в субботу, 31 октября 2020 года, зарезал девушку-баристку в Одессе

Подробности рассказывает Еспресо.TV.

По данным Национальной полиции, нападавший зашел в одно из одесских заведений общественного питания и сразу ударил сотрудницу ножом в грудь. От полученной травмы она мгновенно погибла.

Подозреваемого в убийстве удалось задержать на месте преступления.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Как уточняют одесские интернет-газеты Думская и Пушкинская , трагедия имела место в кафе Black Milk, на Базарной, 50.

 

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 октября, 2020 суббота

больше новостей

31 октября, 2020 суббота

30 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать