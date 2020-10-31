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Espreso.tvОбществоВ Минздраве назвали регионы с самой сложной эпидемиологической ситуацией

В Минздраве назвали регионы с самой сложной эпидемиологической ситуацией


фото: facebook.com/moz.ukr
За последние сутки больше всего новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Киеве и Донецкой области

Об этом во время брифинга в Киеве сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Минздрав.

По его словам, больше всего новых случаев заболевания COVID-19 за сутки зафиксировано в Киеве и Донецкой области.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев - 781, Донецкой области - 749, Харьковской области - 622, Львовской области - 514 и Одесской области - 507 случаев", - сказал Степанов.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 387 481 человек, за последние сутки выявили 8 752 инфицированных.

Вследствие болезни умерли 7 196 человек, из них за сутки - 155. Выздоровели 158 928 человек за сутки - 3 902. Активных больных сегодня 221 357.

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