В Минздраве назвали регионы с самой сложной эпидемиологической ситуацией

31 октября, 2020, 12:55

За последние сутки больше всего новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Киеве и Донецкой области

Об этом во время брифинга в Киеве сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Минздрав.

По его словам, больше всего новых случаев заболевания COVID-19 за сутки зафиксировано в Киеве и Донецкой области.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев - 781, Донецкой области - 749, Харьковской области - 622, Львовской области - 514 и Одесской области - 507 случаев", - сказал Степанов.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 387 481 человек, за последние сутки выявили 8 752 инфицированных.

Вследствие болезни умерли 7 196 человек, из них за сутки - 155. Выздоровели 158 928 человек за сутки - 3 902. Активных больных сегодня 221 357.

Напомним, 31 октября Максим Степанов обратился к Верховной Раде с просьбой усилить ответственность за нарушение санитарных мероприятий.

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