 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки 781 случай коронавируса, 23 человека умерли

В Киеве за сутки 781 случай коронавируса, 23 человека умерли


фото: Укрінформ
В столице за прошедшие сутки, 30 октября, зафиксирован 781 новый случай заболевания COVOD-19, 23 человека умерли

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в telegram.

По его словам, динамика заболеваемости в столице не уменьшается.

"За прошедшие сутки в Киеве еще 781 больной коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 766 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 37 549", - написал Кличко.

Он добавил, что в больницы столицы госпитализировали 62 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 223 человека. Всего коронавирус преодолели 12 862 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Деснянском районе - 131, в Днепровском и Соломенском районах - по 100 случаев и в Оболонском районе - 90 случаев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 октября, 2020 суббота

30 октября, 2020 пятница

больше новостей

31 октября, 2020 суббота

30 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать