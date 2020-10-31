В Киеве за сутки 781 случай коронавируса, 23 человека умерли

31 октября, 2020, 11:26

В столице за прошедшие сутки, 30 октября, зафиксирован 781 новый случай заболевания COVOD-19, 23 человека умерли

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в telegram.

По его словам, динамика заболеваемости в столице не уменьшается.

"За прошедшие сутки в Киеве еще 781 больной коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 766 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 37 549", - написал Кличко.

Он добавил, что в больницы столицы госпитализировали 62 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 223 человека. Всего коронавирус преодолели 12 862 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Деснянском районе - 131, в Днепровском и Соломенском районах - по 100 случаев и в Оболонском районе - 90 случаев.

За прошедшие сутки, 30 октября, в Украине коронавирус диагностировали у 8752 человек, это новый рекорд заболеваемости.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb