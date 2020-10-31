В Киеве на проезжую часть упал строительный кран. ФОТО
31 октября, 2020, 13:30
На столичных Позняках на проезжую часть упал строительный кран, который повредил припаркованный автомобиль и заблокировал движение по улице
Об этом сообщает Киевская городская администрация в facebook.
Отмечается, что из-за падения строительного крана проезд по улице Мишуги перекрыт.
"Проезжая часть залита бетоном, а стрела повредила припаркованный автомобиль, перекрыв улицу. На месте ситуации продолжаются следственно-оперативные действия, работают спасатели", - сообщили в КГГА.
На время ликвидации последствий инцидента организован объезд заблокированной улицы.
Схема объезда: ул. П. Григоренко - ул. Бажана - ул. Л. Руденко; ул. А. Мишуги - ул. Л. Руденко - ул. С. Крушельницкой - просп. П. Григоренко.
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