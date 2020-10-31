В Киеве на проезжую часть упал строительный кран. ФОТО

31 октября, 2020, 13:30

На столичных Позняках на проезжую часть упал строительный кран, который повредил припаркованный автомобиль и заблокировал движение по улице

Об этом сообщает Киевская городская администрация в facebook.

Отмечается, что из-за падения строительного крана проезд по улице Мишуги перекрыт.

"Проезжая часть залита бетоном, а стрела повредила припаркованный автомобиль, перекрыв улицу. На месте ситуации продолжаются следственно-оперативные действия, работают спасатели", - сообщили в КГГА.

На время ликвидации последствий инцидента организован объезд заблокированной улицы.

Схема объезда: ул. П. Григоренко - ул. Бажана - ул. Л. Руденко; ул. А. Мишуги - ул. Л. Руденко - ул. С. Крушельницкой - просп. П. Григоренко.

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