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Espreso.tvОбществоВ Киеве на проезжую часть упал строительный кран. ФОТО

В Киеве на проезжую часть упал строительный кран. ФОТО


фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
На столичных Позняках на проезжую часть упал строительный кран, который повредил припаркованный автомобиль и заблокировал движение по улице

Об этом сообщает Киевская городская администрация в facebook.

Отмечается, что из-за падения строительного крана проезд по улице Мишуги перекрыт.

"Проезжая часть залита бетоном, а стрела повредила припаркованный автомобиль, перекрыв улицу. На месте ситуации продолжаются следственно-оперативные действия, работают спасатели", - сообщили в КГГА.

На время ликвидации последствий инцидента организован объезд заблокированной улицы.

Схема объезда: ул. П. Григоренко - ул. Бажана - ул. Л. Руденко; ул. А. Мишуги - ул. Л. Руденко - ул. С. Крушельницкой - просп. П. Григоренко.

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