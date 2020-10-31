В Киеве на Дарницкой площади из-за непогоды произошло ДТП
31 октября, 2020, 22:09
Из-за дождей, которые пришли в столицу на выходные, погодные условия осложнили видимость на дороге для водителей, что и привело к дорожной аварии на столичной Дарницкой площади
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.
Водитель "Хонды Сивик", которая ехала с проспекта Соборности и поворачивала на кольцо, по словам полицейского, проехала на красный запрещающий сигнал светофора и, не пропустив "Рено Меган", которая ехала с Харьковского шоссе, стала причиной ДТП.
В результате аварии пострадали только автомобили.
Водитель Рено от госпитализации отказался.
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