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Espreso.tvОбществоВ Киеве на Дарницкой площади из-за непогоды произошло ДТП

В Киеве на Дарницкой площади из-за непогоды произошло ДТП

Из-за дождей, которые пришли в столицу на выходные, погодные условия осложнили видимость на дороге для водителей, что и привело к дорожной аварии на столичной Дарницкой площади

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

Водитель "Хонды Сивик", которая ехала с проспекта Соборности и поворачивала на кольцо, по словам полицейского, проехала на красный запрещающий сигнал светофора и, не пропустив "Рено Меган", которая ехала с Харьковского шоссе, стала причиной ДТП.

В результате аварии пострадали только автомобили.

Водитель Рено от госпитализации отказался.

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