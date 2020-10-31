В Харькове устанавливают новогоднюю елку

31 октября, 2020, 15:25

В субботу, 31 октября 2020 года, в Харькове начались технические работы по установке главной новогодней елки города

Об этом со ссылкой на местный портал Главное.ua передает Еспресо.TV.

На площади Свободы уже разграничили место, где будет стоять новогодняя елка. Под нее там появилась бетонная основа.

Центральную часть площади Свободы огородили временным забором, а на самой площадке начали монтаж.

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