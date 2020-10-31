Усик - Чисора: Где и когда смотреть второй бой украинца в супертяжелом весе
31 октября, 2020, 07:07
Сегодня, 31 октября, украинский боксер Александр Усик проведет бой против британца Дерека Чисоры
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) это второй бой в супертяжелом весе. Боксеры встретятся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало не ранее 23:00. Прямая трансляция на Megogo.
33-летний Александр Усик провел за свою карьеру 17 поединков, ни разу не проигрывал, а 13 боев закончил победой нокаутом. 36-летний Дерек Чисора имеет на своем счету 41 поединок, из них 9 завершились поражением, а 23 победой нокаутом.
- Напомним, 28 октября украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой находится в плохой форме.
- 29 октября Усик заверил, что его не интересует мнение других о его шансах добиться успеха в супертяжелом весе.
- Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй спрогнозировал, что в бою против британского боксера украинец Александр Усик повторит судьбу своего соотечественника Василия Ломаченко.
- 29 октября Усик заявил, что ждет красивого боя против британца Дерека Чисоры.
- 30 октября Александр Усик и Дерек Чисора прошли процедуру взвешивания.
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