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Espreso.tvСпортУсик - Чисора: Где и когда смотреть второй бой украинца в супертяжелом весе

Усик - Чисора: Где и когда смотреть второй бой украинца в супертяжелом весе


фото: facebook.com/K2Ukraine
Сегодня, 31 октября, украинский боксер Александр Усик проведет бой против британца Дерека Чисоры

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) это второй бой в супертяжелом весе. Боксеры встретятся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало не ранее 23:00. Прямая трансляция на Megogo.

33-летний Александр Усик провел за свою карьеру 17 поединков, ни разу не проигрывал, а 13 боев закончил победой нокаутом. 36-летний Дерек Чисора имеет на своем счету 41 поединок, из них 9 завершились поражением, а 23 победой нокаутом.

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