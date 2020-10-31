Умер британский актер Шон Коннери, сыгравший в семи фильмах Джеймса Бонда
31 октября, 2020, 14:43
На 91-м году жизни умер легендарный британский актер Шон Коннери сыгравший главную роль в семи фильмах о Джеймсе Бонде
Об этом сообщает BBC .
Шон Коннери умер на 91-м году жизни.
Он снялся в более чем 70 фильмах, среди которых семь экранизаций произведений Яна Флеминга, где Шон Коннери исполнил главную роль - Джеймса Бонда.
За создание образа Джима Мэлоуна в гангстерской драме "Неприкасаемые" Коннери получил "Оскар" и "Золотой глобус".
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