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Espreso.tvСпортУкраинская теннисистка Свитолина заявила, что ей предлагали сменить гражданство

Украинская теннисистка Свитолина заявила, что ей предлагали сменить гражданство


фото: Reuters
Первая ракетка Украины Элина Свитолина получала предложения сменить гражданство

Об этом сообщает Obozrevatel.

По словам Свитолиной, когда ей было 12 лет, она получала предложения выступать за США, Великобританию и Израиль.

"У меня было несколько вариантов. Я могла быть в Израиле. Они предлагали там гражданство. Могла оказаться в Англии или в США. Но мы остановили свой выбор на Украине, потому что это не так далеко и понятен менталитет. Откровенно говоря, в 12 лет не так просто взять и уехать в другую страну. И тогда было принято решение, что я останусь в Харькове", - рассказала Свитолина.

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