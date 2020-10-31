Украинская теннисистка Свитолина заявила, что ей предлагали сменить гражданство

31 октября, 2020, 14:23

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получала предложения сменить гражданство

Об этом сообщает Obozrevatel.

По словам Свитолиной, когда ей было 12 лет, она получала предложения выступать за США, Великобританию и Израиль.

"У меня было несколько вариантов. Я могла быть в Израиле. Они предлагали там гражданство. Могла оказаться в Англии или в США. Но мы остановили свой выбор на Украине, потому что это не так далеко и понятен менталитет. Откровенно говоря, в 12 лет не так просто взять и уехать в другую страну. И тогда было принято решение, что я останусь в Харькове", - рассказала Свитолина.

Напомним, 19 октября украинская теннисистка Элина Свитолина осталась в пятерке лучших теннисисток мира.

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