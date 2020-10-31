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Espreso.tvМир"Грузинская мечта" в третий раз побеждает на парламентских выборах, - Иванишвили

"Грузинская мечта" в третий раз побеждает на парламентских выборах, - Иванишвили

Политическая партия "Грузинская мечта" празднует победу на парламентских выборах, состоявшихся сегодня 31 октября 2020 года

Об этом со ссылкой на грузинский Первый канал передает Еспресо.TV.

Глава партии Иванишвили обратился к присутствующим в партийном офисе сторонникам.

"Спасибо нашим избирателям, спасибо активистам "Грузинской мечты", лидерам, вам - молодые, вы принесли эту победу. Нужно подчеркнуть, что "Грузинская мечта" как партия в третий раз побеждает на принципиальных выборах. Мы получили то, что хотела наша страна - сформированную, солидную команду", - заявил политик.

Сейчас процедура голосования в стране уже закончена.

Разница во времени между Киевом и Тбилиси составляет 2 часа.

Победу "Грузинской мечты" подтверждают экзит-полы четырех каналов грузинского ТВ.

Экзит-пол по заказу телеканала "Имеди" был проведен компанией American Public Opinion Strategies. Согласно данным этого экзит-пола на 18:00 по местному времени, по пропорциональной системе на первом месте идет "Грузинская мечта", на втором - "Национальное движение - сила в единстве" Саакашвили, на третьем - либеральная "Европейская Грузия".

Канал "Мтавари архи" заказал экзит-полы у французской компании IPSOS. По данным экзит-пол на 17:00, на первом месте - "Грузинская мечта", на втором - "Национальное движение - сила в единстве", на третьем - "Европейская Грузия".

Экзит-пол для телекомпании "Формула" провела американская компания Edison Research. Согласно данным ее экзит-пол на 16:00, первой идет "Грузинская мечта", второй - "Национальное движение - сила в единстве", третьей - "Европейская Грузия".

Телевизионный канал "Рустави 2" заказал экзит-пол в британской компании Survation. По данным экзит-пол на 15:00, первое место тогда было в "Грузинской мечты", второе - у "Национального движения - Сила в единстве", третье - у "Европейской Грузии".

Справка

"Грузинская мечта" набирала наибольшее количество голосов и, как следствие, формировала правительство - по итогам выборов в Сакартвелос Парламенте в 2012 и 2016 годах.

Членом партии Иванишвили является также прошлый президент Грузии Георгий Маргвелашвили (избранный в 2013 году) и нынешняя руководительница Грузии Саломе Зурабишвили (выбранная 2018-го).

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