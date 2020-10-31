Полсотни исламистов устроили погром в католическом храме в Вене
Об этом со ссылкой на Kurier сообщает УНИАН.
30 октября в католический храм Святого Антония Падуанского в Вене ворвались 50 человек турецкого происхождения и устроили погром.
Нападавшие выкрикивали "Аллах Акбар", толкали скамейки и исповедальню. Заместитель настоятеля церкви вызвал полицию, однако молодые люди успели скрыться до приезда правоохранителей.
В земельном ведомстве по охране Конституции считают, что виновниками нападения стали радикально настроенные исламисты, которые неоднократно привлекали к себе внимание. Полиции уже удалось установить личности десяти нападавших.
"Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии! Мы будем решительно продолжать борьбу против политического ислама и не проявлять здесь ложной терпимости", - написал после инцидента канцлер Австрии Курц в twitter.
- Напомним, 29 октября произошел теракт в соборе Ниццы, где нападавшему удалось с криком "Аллах акбар!" убить трех человек, обезглавить одного из них и ранить еще нескольких.
- Через несколько часов после этого в Авиньоне мужчина с ножом набросился на полицейских с криком "Аллах Акбар!".
- Почти в то же время на охранника консульства Франции напали с ножом в Саудовской Аравии.
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