Пограничники Лукашенко заявили о задержании на въезде из Украины вооруженных "анархистов"

31 октября, 2020, 16:53

На белорусско-украинской границе задержали "четырех анархистов"

Об этом сегодня, 31 октября 2020 года, сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Антон Бычковский, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

"28 октября в районе населенного пункта Забоззя Ельского района маневровая группа Мозырского пограничного отряда заблокировала и задержала группу радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения", - приводит его слова "Интерфакс-Запад".

Читайте также: "Животное под влиянием препаратов", - оппозиционер Санников о Лукашенко

По словам Бычковского, у задержанных якобы было обнаружено огнестрельное оружие с боеприпасами, холодное оружие, специальная экипировка и прочее снаряжение. Среди этого две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перечным газом, форма и рюкзаки военного образца.

"Сейчас общая следственно-оперативная группа проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств деятельности задержанных", - отметил Бычковский.

При этом гражданство задержанных не называется.

Напомним, самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко, против непрерывного правления которого не утихают массовые протесты, намерен ограничить въезд иностранцев в страну.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо