На окраине Житомира горел деревянный отель-ресторан

31 октября, 2020, 22:32

Вблизи Житомира в субботу, 31 октября 2020 года, загорелся гостинично-ресторанный комплекс "Дубки"

Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Житомирской области рассказывает Еспресо.TV.

"31 октября в 14:41 по линии "101" поступила информация, что вблизи села Олиевка Житомирского района на территории гостинично-ресторанного комплекса "Дубки" возник пожар кровли двухэтажного здания с последующим распространением на кровлю рядом расположенного деревянного здания. Ориентировочная площадь пожара составляет 200 м кв", - говорится в сообщении.

К тушению были привлечены 24 спасателей и 5 единиц техники ГСЧС.

В 15:50 пожар был локализован, в 17:10 - ликвидирован. Вследствие чрезвычайного происшествия жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается специалистами.

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