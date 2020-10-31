На окраине Житомира горел деревянный отель-ресторан
Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Житомирской области рассказывает Еспресо.TV.
"31 октября в 14:41 по линии "101" поступила информация, что вблизи села Олиевка Житомирского района на территории гостинично-ресторанного комплекса "Дубки" возник пожар кровли двухэтажного здания с последующим распространением на кровлю рядом расположенного деревянного здания. Ориентировочная площадь пожара составляет 200 м кв", - говорится в сообщении.
К тушению были привлечены 24 спасателей и 5 единиц техники ГСЧС.
В 15:50 пожар был локализован, в 17:10 - ликвидирован. Вследствие чрезвычайного происшествия жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается специалистами.
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