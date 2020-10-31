На Франковщине семья с детьми отравилась грибами - родители в реанимации

31 октября, 2020, 17:34

Сегодня, 31 октября 2020 года, в Рогатинскую центральную районную больницу (Ивано-Франковская область) из села Верхняя Липица поступили 5 человек в тяжелом состоянии. Семья - трое взрослых 63, 36 и 31 года, а также двое детей 6 и 9 лет