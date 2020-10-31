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Espreso.tvОбществоНа Франковщине семья с детьми отравилась грибами - родители в реанимации

На Франковщине семья с детьми отравилась грибами - родители в реанимации

Сегодня, 31 октября 2020 года, в Рогатинскую центральную районную больницу (Ивано-Франковская область) из села Верхняя Липица поступили 5 человек в тяжелом состоянии. Семья - трое взрослых 63, 36 и 31 года, а также двое детей 6 и 9 лет

Предварительный диагноз - отравление грибами, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Курс.

Сейчас взрослые находятся в реанимационном отделении Рогатинской ЦРБ в состоянии средней тяжести.

Дети находятся в Ивано-Франковской областной детской больницы, сообщают в управлении по вопросам гражданской защиты ОГА.

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