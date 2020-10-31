Этот день в истории: Мартин Лютер обнародовал свои 95 тезисов, а из Мавзолея вынесли тело Сталина

31 октября, 2020, 22:55

31 октября 1517 года монах ордена августинцев, профессор философии и теологии университета Виттенберга Мартин Лютер обнародовал текст с 95 тезисами о индульгенции, в которых выступил против связанных с ней финансовых злоупотреблений. Они очень быстро распространились по всей Германии, что, фактически, стало началом протестантской Реформации

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM .

Богослов, в частности, утверждал, что грехи отпускает не Папа римский, а сам Господь, покаяние осуществляется не в акте таинства, а продолжается всю жизнь и у Папы нет никаких особых прав отпускать грехи.

В январе 1521 папа римский Лев X, опасаясь, что учение Лютера подорвет устои церкви и поставит под сомнение верховенство понтифика в христианском мире, подверг Лютера анафеме. В 1521 году Лютеру на заседании рейхстага в Вормсе была предоставлена возможность отречься от своих взглядов, но он еще раз обосновал их, завершив словами: "На этом я стою и не могу иначе". В ответ рейхстаг запретил распространение и чтение произведений Лютера, а император Священной Римской империи издал эдикт об аресте профессора. Но он так и не был выполнен благодаря саксонскому курфюсту Фридриху Мудрому, который взял Лютера под свою защиту в замке Вартбург.

А 31 октября 1961 года, согласно единогласно принятым XXII съездом КПСС решением, тело советского диктатора Иосифа Сталина было вынесено из мавзолея на Красной площади в Москве и перезахоронено у Кремлевской стены. При этом надписи на фронтоне мавзолея были закрыты белым полотнищем с надписью "Ленин" - до изготовления соответствующих мраморных букв. До этого там было две надписи: сверху - "Ленин", снизу - "Сталин".

Другие события 31 октября:

1905 - в Одессе начался еврейский погром, который в течение следующих двух дней охватил весь город;

1975 - группа Queen выпустила один из самых известных своих синглов Bohemian Rhapsody;

1984 - от рук собственных телохранителей погибла премьер-министр Индии Индира Ганди;

1992 - Павел Иван II реабилитировал итальянского астронома Галилео Галилея;

1999 - финн Мика Хаккинен во второй раз подряд стал чемпионом мира по гонкам "Формула-1";

2011 - в Маниле (Филиппины) родился 7-миллиардный житель Земли.