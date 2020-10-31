Армения и Азербайджан договорились не наносить удары по гражданским объектам

31 октября, 2020, 07:35

Баку и Ереван достигли договоренности не наносить удары по мирному населению и гражданским объектам

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров в Женеве, сообщает официальный сайт ОБСЕ.

Встреча проходила при участии глав МИД Азербайджана и Армении с представителями Минской группы ОБСЕ, в которую входят представители США, Франции и России.

"Сопредседатели еще раз призвали стороны полностью выполнить взятые на себя обязательства, включая немедленное установление режима прекращения огня в гуманитарных целях, в соответствии с совместным заявлением Москвы от 10 октября, которое стороны подтвердили 17 октября в Париже и Вашингтоне 25 октября", - говорится в заявлении ОБСЕ по итогам переговоров.

Стороны договорились, что не будут намеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам; будут активно участвовать в проведении операций по обмену телами убитых на поле боя; передадут в течение недели списки военнопленных для дальнейшего обмена; представят в письменном виде комментарии и вопросы, касающиеся возможных механизмов проверки соблюдения режима прекращения огня.

Напомним, 26 октября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении нового перемирия в районе Нагорного Карабаха.

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