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Espreso.tvОбществоЗеленский оскверняет Конституцию и закон, прикрываясь "волей народа" - Олег Синютка

Зеленский оскверняет Конституцию и закон, прикрываясь "волей народа" - Олег Синютка

"Украина Зеленского "в миниатюре" - так назвал ситуацию, сложившуюся после скандального решения Конституционного Суда, народный депутат, кандидат на должность Львовского городского головы от "Европейской Солидарности" Олег Синютка.

На своей странице в Facebook он пишет, что на скандальное решение КСУ, которое подрывает антикоррупционную систему, Зеленский ответил еще более вопиющим антиконституционным законопроектом.

"На грубое нарушение Конституции, удар по борьбе с коррупцией и европейской перспективе Украины большинством судей КС - Зеленский ответил законопроектом, который еще больше нарушает Основной закон. Для КС, президента и его Офиса (а также СНБО, который вчера заседал по этому делу) такие термины как верховенство права, европейские ценности, государственные интересы и будущее Украины как демократического, правого государства - ничто", - убежден Олег Синютка.

Он считает, что большинство судей КС сделали это в собственных меркантильных интересах, чтобы скрыть "нажитое непосильным трудом". Тогда как Зеленский свои действия совершил по четырем причинам.

"Первое. Конституция и законы для него - ничто. Он "парень из народа", который все решает, рубя с плеча. Или же "расстреливая" парламент. Смог Зеленский распустить ВРУ прошлого созыва с грубым нарушением Конституции? Смог, потому что такова "была воля народа". Как и в прошлом году указ Зеленского "благословил" КС в этом же составе. Так же, как "юридически корректным" был "опрос" Зеленского, хотя на самом деле это было вопиющее нарушение Конституции и избирательного законодательства", - напоминает Синютка . .

"Второе. Он любой ценой не хочет показывать доходы свои и других "слуг народа", полученные за 1,5 года пребывания у власти. Ведь тогда народ окончательно поймет, что никакие они не "слуги", - отмечает Синютка.

"Третье. Он побоялся реакции Запада, недвусмысленно заявившего, что не будет мириться с уничтожением системы борьбы с коррупцией и может приостановить безвиз. А этого Зеленскому не простило бы большинство украинцев, особенно молодых. Следовательно, президенту что-то было нужно делать, чтобы показать свою связь с этой частью избирателей", - считает народный депутат.

Синютка также считает, что Зеленскому нужно было представление, чтобы скрыть болезненное поражение на местных выборах, которые показали, что эпоха легких побед закончилась. И никогда уже не вернется.

"А теперь о главном. Для существования любого государства главную роль играют его институты. В Украине мы их начали по-настоящему строить с 2014 года, при президентстве Петра Порошенко. И многое нам удалось сделать. Поэтому после смены власти российская пятая колонна, олигархи и их приспешники пытались разрушить все, что стало нашим достоянием от Армии, Церкви, языка, реформ, верховенства права, демократии и до нашего курса на ЕС и НАТО", - напоминает Олег Синютка.

По его убеждению, решение КС, законопроект и действия президента - это очередной элемент разрушения Зеленским, его "слугами" и "слугами слуг" основ украинской государственности. "Наш ответ - это законопроекты "Европейской Солидарности", которые позволяют сохранить систему борьбы с коррупцией и укрепляют институты, которые этим занимаются.

"И я убежден, что в парламенте мы найдем соответствующее понимание других оппозиционных политических сил, которые также высказались против инициатив Зеленского", - отмечает Олег Синютка.

Он также отметил, что некоторые политики, которые полтора года занимались зализыванием Зеленского и в угоду ему оплевыванием Порошенко, сегодня кричат "караул!" "Неискренне и слишком поздно", - констатирует Олег Синютка.

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