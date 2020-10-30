За рекордные 60 млн грн: Фонд госимущества продал шестой спиртзавод "Укрспирта"
30 октября, 2020, 19:40
Фонд государственного имущества продал шестой спиртзавод ГП "Укрспирт" - место осуществления деятельности во Львовской области - за рекордные 60,3 млн грн
Об этом сообщает пресс-лужба "Укрспирта" в Facebook.
"Новый рекорд! Завершился аукцион по продаже имущества Суходольского МПД и хранения спирта. За объект приватизации на торгах соревновались 4 компании, а стартовая цена выросла в 2,8 раза - с 21,7 млн грн до 60,3 млн грн", - отмечается в сообщении.
Читайте также: Почти за 20 млн грн: в Украине продали пятый спиртзавод, - Фонд госимущества
Согласно информации на сайте ProZorro, где проходили торги, покупателем стало зарегистрированное в Киеве ООО "ФИНАНС-Сервис Плюс".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-