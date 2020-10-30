За рекордные 60 млн грн: Фонд госимущества продал шестой спиртзавод "Укрспирта"

30 октября, 2020, 19:40

Фонд государственного имущества продал шестой спиртзавод ГП "Укрспирт" - место осуществления деятельности во Львовской области - за рекордные 60,3 млн грн

Об этом сообщает пресс-лужба "Укрспирта" в Facebook.

"Новый рекорд! Завершился аукцион по продаже имущества Суходольского МПД и хранения спирта. За объект приватизации на торгах соревновались 4 компании, а стартовая цена выросла в 2,8 раза - с 21,7 млн грн до 60,3 млн грн", - отмечается в сообщении.

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Согласно информации на сайте ProZorro, где проходили торги, покупателем стало зарегистрированное в Киеве ООО "ФИНАНС-Сервис Плюс".