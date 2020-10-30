Информация о том, что "ЕС" не проходит в Харьковский облсовет, не соответствует действительности, - Фриз
Об этом она сообщила в Facebook .
"Второй день подряд некоторые связанные с определенными силами СМИ продуцируют информацию о том, что "Европейская Солидарность"- Харьковщина не преодолевает 5% барьер и якобы не проходит в областной совет. Это не соответствует действительности, ведь по итогам параллельного подсчета голосов , который ведет наша партия с 98,68% обработанных, "Европейская Солидарность" в Харьковской области набрала 8% ", - отметила Фриз.
Так, она призвала не распространять небылицы, а завершить подсчет голосов и обнародовать результаты.
Нардеп также отметили, что партия "Европейская Солидарность" заняла третье место в Харьковском городском совете.
- Напомним, по данным экзит-пола "Савик Шустер студии", в Харьковский городской совет проходят шесть партий . "ЕС" также в списке.
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