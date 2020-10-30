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Espreso.tvОбществоИнформация о том, что "ЕС" не проходит в Харьковский облсовет, не соответствует действительности, - Фриз

Информация о том, что "ЕС" не проходит в Харьковский облсовет, не соответствует действительности, - Фриз


фото: nbnews
Нардеп Ирина Фриз заявила, что по итогам параллельного подсчета голосов, который ведет "Европейская Солидарность", с 98,68% обработанных, партия набирает 8% голосов на выборах в Харьковский облсовет

Об этом она сообщила в Facebook .

"Второй день подряд некоторые связанные с определенными силами СМИ продуцируют информацию о том, что "Европейская Солидарность"- Харьковщина не преодолевает 5% барьер и якобы не проходит в областной совет. Это не соответствует действительности, ведь по итогам параллельного подсчета голосов , который ведет наша партия с 98,68% обработанных, "Европейская Солидарность" в Харьковской области набрала 8% ", - отметила Фриз.

Так, она призвала не распространять небылицы, а завершить подсчет голосов и обнародовать результаты.

Нардеп также отметили, что партия "Европейская Солидарность" заняла третье место в Харьковском городском совете.

  • Напомним, по данным экзит-пола "Савик Шустер студии", в Харьковский городской совет проходят шесть партий . "ЕС" также в списке.

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