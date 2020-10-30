 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИммунитет к коронавирусу держится не менее пяти месяцев, - ученые

Иммунитет к коронавирусу держится не менее пяти месяцев, - ученые

Ученые подтвердили, что у большинства людей, переболевших COVID-19 формируется иммунитет против коронавируса, который защищает от повторного заражения в течение не менее пяти месяцев

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Ученые изучили реакции антител более 30 тыс. человек, с положительным результатом теста на коронавирус.

Отчет показывает, что 90% людей, которые выздоровели, сохраняют в организме стабильное количество антител.

  • Ученые Имперского колледжа Лондона обнаружили, что антитела к коронавирусу могут жить в организме человека только несколько месяцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2020 пятница

больше новостей

30 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать