Иммунитет к коронавирусу держится не менее пяти месяцев, - ученые
30 октября, 2020, 21:24
Ученые подтвердили, что у большинства людей, переболевших COVID-19 формируется иммунитет против коронавируса, который защищает от повторного заражения в течение не менее пяти месяцев
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.
Ученые изучили реакции антител более 30 тыс. человек, с положительным результатом теста на коронавирус.
Отчет показывает, что 90% людей, которые выздоровели, сохраняют в организме стабильное количество антител.
- Ученые Имперского колледжа Лондона обнаружили, что антитела к коронавирусу могут жить в организме человека только несколько месяцев.
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