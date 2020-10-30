ВОЗ сообщила о рекордных более 505 тыс. новых случаев COVID-19 в мире в течение суток

30 октября, 2020, 22:40

В течение суток 29 октября во всем мире к рекордные 505 756 новых случаев коронавируса COVID-19

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

При этом во всем мире зафиксировано уже 1 178 475 смертей от коронавируса

Лидерами антирейтинга заболеваемости стали США (80 384 случая в течение суток, 8 763 682 заражений за все время, 226 132 смертей), Индия (48 648 заражений в сутки, 8 088 851 случай за все время, 121 090 смертей), Бразилия (28 629 случаев за сутки, 5 468 270 - за все время, 158 456 смертей), Россия (18 283 - за сутки, 1 599 976 - за все время, 27 656 смертей), Франция (47 637 - в сутки, 1 250 705 - за все время, 35 719 смертей).

Более 1 млн заражений за все время пандемии также зафиксировано в Испании, Аргентине, Колумбии.

Напомним, в Украине 29 октября зафиксировано 8 312 новых случаев коронавируса, 173 человека умерли, в общем лабораторно подтверждено 378 729 случаев, из них 7 041 - летальный.

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