ВАКС взял под арест первого заместителя директора порта "Южный" с правом залога в 21 млн грн

30 октября, 2020, 13:45

Первого заместителя директора ГП "Морской торговый порт "Южный" взяли под стражу с альтернативой внесения залога в размере 21,2 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в Facebook.

Согласно сообщению, к первому заместителю директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 21 млн 20 тыс. грн.

Отмечается, что срок действия меры пресечения составляет 60 суток и считается со дня задержания - 27 октября 2020 года.

Кроме того, в случае внесения залога подозреваемый обязан носить электронный браслет и сдать в правоохранительные органы паспорта и другие документы, которые дают право на въезд и выезд с территории Украины. Срок действия соответствующего постановления - до 26 декабря 2020 года включительно.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило руководителей морского торгового порта "Южный" на злоупотреблениях на сумму 47,5 млн грн.

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