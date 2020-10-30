В Украине продолжают расти начисления по коммунальным платежкам, - Госстат

30 октября, 2020, 15:30

Начисления за жилищно-коммунальные услуги включая электроэнергию за сентябрь 2020 года составили 8,3 млрд грн, что на 2,5% больше, чем в августе

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за сентябрь 2020 года составили 8,3 млрд грн, что на 2,5% больше, чем в августе.

При этом населением в сентябре 2020 года были оплачено за жилищно-коммунальные услуги 9,1 млрд грн, или 110,3% начисленных за отчетный период сумм.

При этом отмечается, что на конец сентября 2020 года задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 21,1 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 16,3 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,8 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд грн за поставки и распределение электрической энергии - 5 млрд грн, а за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.

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