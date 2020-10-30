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Espreso.tvОбществоВ Украине планируют создать центр противодействия гибридным угрозам, - Данилов

В Украине планируют создать центр противодействия гибридным угрозам, - Данилов


фото: ukrinform
В Украине в аппарате Совета национальной безопасности и обороны планируют создать центр противодействия гибридным угрозам

Об этом на встрече с послом Великобритании Мелиндой Симмонс заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.

Данилов отметил, что СНБО уже разработали проект указа президента о создании центра противодействия гибридным угрозам.

"Мы круглосуточно мониторим все процессы, происходящие в инфопространстве, и осознаем, что развитие устойчивой системы противодействия гибридным угрозам и создания соответствующей структуры крайне актуальны", - отметил он.

По словама Данилова, новая Стратегия нацбезопасности Украины предусматривает разработку 14 отраслевых стратегий, среди которых стратегия информационной безопасности. К разработке этой стратегии Украина хочет привлечь британских партнеров.

"Это большая совместная работа, ведь наш оппонент РФ действует аналогично в других странах, и мы должны объединять усилия с нашими партнерами", - добавил он.

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