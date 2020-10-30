В Украине обновили список стран "красной" зоны
30 октября, 2020, 17:09
Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" зоны с самой сложной эпидемиологической ситуацией с COVID-19
Об этом сообщает официальный сайт МЗ.
По состоянию на 30 октября в "красной зоне" оказалось 50 стран. Среди них США, Великобритания, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия, Словения и другие.
В "зеленую" зону входят: ОАЭ, Кипр, Албания, Германия, Турция, Египет, Литва, Латвия, Греция.
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