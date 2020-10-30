В порту Албании задержали яхту с украинцами

30 октября, 2020, 12:24

В порту Албании задержали яхту с четырьмя украинцами

Об этом пишет Балканский обозреватель .

По данным СМИ, украинцы направлялись в Черногорию из Турции, но у них закончилось горючее.

Их задержали по обвинению в нарушении албанской границы.

Полиция подозревает, что яхта могла использоваться в криминальных целях.

В МИД Украины пока не прокомментировали инцидент.

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