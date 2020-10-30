В порту Албании задержали яхту с украинцами
30 октября, 2020, 12:24
В порту Албании задержали яхту с четырьмя украинцами
Об этом пишет Балканский обозреватель .
По данным СМИ, украинцы направлялись в Черногорию из Турции, но у них закончилось горючее.
Их задержали по обвинению в нарушении албанской границы.
Полиция подозревает, что яхта могла использоваться в криминальных целях.
В МИД Украины пока не прокомментировали инцидент.
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