В Польше готовят полевые госпитали для больных коронавирусом

30 октября, 2020, 12:39

Глава администрации канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что в стране шесть крупных госкомпаний создадут полевые госпитали для больных коронавирусом

Они будут рассчитаны на более чем 3000 мест, сообщает TVN24.

По словам Дворчика, пока служба здравоохранения Польши находится на пределе своих возможностей, и поэтому, вероятно, сегодня будут приняты дополнительные решения об ограничении. Он добавил, что принимаются решения по предотвращению национального карантина, однако этот вариант не исключается.

"Ситуация очень серьезная. Ежедневный прирост означает, что служба здравоохранения, которая сейчас находится на грани выносливости, может вообще упасть под тяжестью наплыва пациентов, если мы не будем вводить экстраординарные решения", - сказал Дворчик.

Отмечается, что за сутки в Польше обнаружили 20 156 новых случаев коронавируса, 301 человек умер.

В мире коронавирусом заболели более 45,3 млн человек.

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