В Одесской области суд отменил результаты выборов сельского головы в Каролино-Бугазской общине и постановил назначить перевыборы

30 октября, 2020, 23:19

В пятницу, 30 октября, Одесский окружной админсуд отменил решение теризбиркома об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской громаде, постановив назначить новые выборы

Об этом сообщила голова гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

"Напоминаю, ТИК, не установив результатов выборов, созвала первое заседание ОМС, на котором кандидаты приняли присягу. Суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися, и объявить повторные", - написала Айвазовская.

По данным ОПОРЫ, Каролино-Бугазская сельская ТИК изготовила протокол о результатах голосования по выборам Каролино-Бугазского сельского головы Белгород-Днестровского района Одесской области, в котором указано время подписания головой, заместителем и секретарем - 6:35 27 октября 2020 года. Документ подписали 8 членов ТИК. Согласно документу наибольшее количество голосов получили кандидаты Андрей Апанасенко - 743, Станислав Клименко - 524 и Александр Васильев - 132.

В ОПОРЕ отмечают, что около 00:40 27 октября Каролино-Бугазская сельская территориальная избирательная комиссия Одесской области приняла решение о перерыве в непрерывном заседании и отпустила представителей обоих участковых избирательных комиссий домой до 12:00 27 октября. При этом ТИК решила, что вся избирательная документация должна остаться в помещении ТИК и документы перенесли на второй этаж под охрану полицейского.

27 октября наблюдатель ОПОРЫ находился в помещении ТИК до 18:00 и за это время в помещение не прибыли ни члены участковых избирательных комиссий, ни члены ТИК, ни одного кандидата на должность сельского головы или на должность депутата сельсовета, которые приносили бы заявления о регистрации их сельским головой или депутатами.

28 октября утром наблюдатель ОПОРЫ снова прибыл в ТИК и находился у здания ТИК с 8:45 до 9:30, однако здание было закрыто и члены ТИК не появились. В Белгород-Днестровской районной ТИК наблюдателю ОПОРЫ заявили, что ожидают прибытия членов сельской ТИК с протоколами об итогах голосования на выборах депутатов районного совета.

В то же время из сообщений СМИ в ОПОРЕ узнали, что утром 27 октября состоялась первая сессия новоизбранного Каролино-Бугазского сельского совета, на котором кандидат на должность сельского головы Андрей Апанасенко принес присягу.

"Согласно ч. 1 ст. 283 Избирательного кодекса для регистрации лицо, избранное сельским головой, депутатом, обязано подать в ТИК с соответствующих местных выборов в течение 20 дней со дня официального обнародования результатов выборов заявление о регистрации его депутатом, сельским головой. В пятидневный срок со дня получения документов ТИК принимает решение о регистрации депутата, сельского головы (ч. 3 ст. 283 Кодекса). Копии решений ТИК о регистрации депутатов, сельского головы безотлагательно направляются в ЦИК в установленном ею порядке (ч. 7 ст. 283 Кодекса). Решение ТИК о регистрации депутата, сельского головы объявляется на пленарном заседании соответствующего совета и является основанием для получения полномочий, принятия присяги депутата, сельского, поселкового, городского головы (ч. 6 ст. 283 Кодекса)", - отметили в ОПОРЕ .

Только что Одесский окружной админсуд отменил решение ТИК об объявлении результатов выборов сельского головы в ... Опубликовано Aivazovska Olga Пятница, 30 октября 2020 г.

Напомним, по состоянию на 30 октября в Украине подсчитаны голоса за депутатов 64 советов и голов 84 населенных пунктов по результатам местных выборов.

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