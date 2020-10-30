 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Нью-Йорке человек гулял по улице и провалился сквозь тротуар в крысиную нору

В Нью-Йорке человек гулял по улице и провалился сквозь тротуар в крысиную нору

Прогуливаясь по улице Нью-Йорка мужчина провалился под землю и оказался в крысином логове

Об этом сообщает BBC NEWS Украина.

Отмечается, что в Нью-Йорке мужчина провалился под землю на глубину 4,5 метра и пробыл там около 30 мин.

По словам его родственников, мужчина получил серьезные травмы и нуждается в лечении.

Очевидцы, которые находились рядом с местом падения человека, описывают ситуацию как "ужасную".

"По нему ползали крысы, он не мог двигаться. Он не кричал, потому что боялся, что крысы заползут ему в рот", - рассказал брат пострадавшего.

Сообщается, что на место прибыли спасатели, которым удалось достать мужчину. Его доставили в больницу, где он находится сейчас.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2020 пятница

больше новостей

30 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать