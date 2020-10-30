В Нью-Йорке человек гулял по улице и провалился сквозь тротуар в крысиную нору

30 октября, 2020, 20:20

Прогуливаясь по улице Нью-Йорка мужчина провалился под землю и оказался в крысином логове

Об этом сообщает BBC NEWS Украина.

Отмечается, что в Нью-Йорке мужчина провалился под землю на глубину 4,5 метра и пробыл там около 30 мин.

По словам его родственников, мужчина получил серьезные травмы и нуждается в лечении.

Очевидцы, которые находились рядом с местом падения человека, описывают ситуацию как "ужасную".

"По нему ползали крысы, он не мог двигаться. Он не кричал, потому что боялся, что крысы заползут ему в рот", - рассказал брат пострадавшего.

Сообщается, что на место прибыли спасатели, которым удалось достать мужчину. Его доставили в больницу, где он находится сейчас.

New surveillance video show a man falling into a Bronx sidewalk when the concrete gives out under him. @CBSNewYork https://t.co/EpAkee5xlr pic.twitter.com/vGUp3qVW73 - Ali Bauman (@AliBaumanTV) October 27 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb