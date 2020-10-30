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Espreso.tvОбществоВ Литве проходят учения стран НАТО Brilliant Jump 2020

В Литве проходят учения стран НАТО Brilliant Jump 2020


фото: nato.int
На этой неделе, в среду, НАТО начало ежегодные учения сил быстрого реагирования Североатлантического альянса Brilliant Jump, в ходе которых в Литве было развернуто около 2500 военнослужащих

Об этом в пятницу сообщается на сайте НАТО.

Уточняется, что в ходе учений Brilliant Jump 2020 будет проверено материально-техническое обеспечение НАТО, способность реагировать и быстро перемещать Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО в случае кризиса. Заместитель пресс-секретаря НАТО Пирс Казале отдельно уточнил, что эти давно запланированные ежегодные учения "не связаны с событиями в Беларуси".

Начальник штаба обороны Литвы Миндаугас Степонавичюс заявил, что эти учения, которые проходят с постоянной ротацией в разных странах, очень важны, и их цель - проверить способность быстро реагировать и действовать.

Планирование учений началось в середине 2019 года, о них было сообщено в ОБСЕ. 2 500 солдат и 600 автомобилей отправлялись в Литву в считанные дни поездами, самолетами, кораблями и конвоями. Многонациональный корпус НАТО Северо-Восток наблюдает за учениями, которые продлятся до 6 ноября. Затем подразделения, прежде чем вернуться в свои страны, останутся в регионе для участия в литовских учениях "Железный волк" (1-20 ноября).

Государства-члены НАТО поочередно возглавляют Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО, в состав которой входит 5-8 тысяч солдат, которые могут быть развернуты несколько дней. Ядром сил быстрого реагирования в этом году является польская 21-я Подхальская стрелковая бригада, которую поддерживают испанские и чешские подразделения. Многонациональные силы были созданы в 2014 году в ответ на изменение ситуации с безопасностью в Европе, включая незаконную аннексию Россией украинского Крыма.

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