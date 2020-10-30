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Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки коронавирус обнаружили у более чем 740 человек, 17 человек умерли

В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у более чем 740 человек, 17 человек умерли


фото: reuters
За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 741 случай коронавируса

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram -канале.

"За прошедшие сутки в Киеве впервые столько выявленных случаев коронавируса - 741. Умерли 17 человек. Всего коронавирус унес жизни 743 киевлян. На сегодня в столице уже 36 768 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Заболели 420 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 279 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет, 26 девочек от 5 месяцев до 16 лет и 16 мальчиков от 1 до 15 лет. Заболели в том числе и 37 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 234 человека. Всего коронавирус преодолели 12 639 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 150, Дарницком - 89 и по 85 случаев - в Печерском и Днепровском районах.

Увеличивается количество больных, которым требуется госпитализация. В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1857 больных коронавирусом, из них 37 детей. В тяжелом состоянии 466 пациентов. Кислородную поддержку получают 760 человек, 22 - находятся под аппаратами ИВЛ. Еще 258 пациентов - в больницах с подозрением на коронавирус.

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