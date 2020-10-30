В Хмельницком создали фейковый "горсовет"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ задокументировала противоправную деятельность организованной группы, которая пыталась создать фейковый горсовет. Ее цель - расшатывание общественно-политической ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

В состав группы входили более 10 человек. Они провели собрание, на котором создали так называемый "орган местного самоуправления Республики Украина "Хмельницкий городской совет".

Сразу выбрали "голову" и "депутатов" псевдообразования, а заодно - провозгласили ликвидацию действующего Хмельницкого городского совета. Для имитации легитимности злоумышленники также разработали и подписали учредительные документы фейковых организации.

По данному факту начато уголовное производство по статье "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" Уголовного кодекса Украины.

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