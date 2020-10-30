 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ больницах Ужгорода заполнено 90% коек, отведенных для пациентов с коронавирусом, - мэр

В больницах Ужгорода заполнено 90% коек, отведенных для пациентов с коронавирусом, - мэр


фото: tsn
В Ужгороде возросло количество случаев COVID-19. Сейчас больницы города заполнены больными коронавирусом на 90%

Об этом он сообщил мэр Ужгорода Богдан Андреев во время пресс-конференции в Ужгородском городском совете, передает Укринформ.

"Я понимаю, что в Ужгороде увеличилось количество больных коронавирусом. Где-то это произошло за счет выборов - работали участковые комиссии, проводили заседания, сдавали протоколы из регионов, были очереди в день голосования, проводились партийные совещания и собрания. Это все тоже частично привело к увеличению количества больных", - отметил мэр.

Андреев отметил, что в Ужгороде заполнены 90% коек для больных коронавирусом.

"В Ужгороде больных COVID-19 лечат в 4 медучреждениях города: это Ужгородская городская клиническая больница, Областная инфекционная больница, Центр легочных болезней и Закарпатская областная больница имени Новака. Сейчас эти больницы заполнены больными на 90%", - отметил мэр.

По его словам, в Ужгороде медицинские учреждения сейчас работают на пределе, но в городе готовы к увеличению койкомест для больных COVID-19.

"Мы также понимаем, что в Ужгороде лечатся больные из-за пределов города. Фактически, Ужгород - это транзитный город, границы у нас работают, люди, которые едут за границу, сдают в Ужгороде тесты и это тоже влияет на статистику", - добавил Андреев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2020 пятница

больше новостей

30 октября, 2020 пятница

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать