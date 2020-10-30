В больницах Ужгорода заполнено 90% коек, отведенных для пациентов с коронавирусом, - мэр

30 октября, 2020, 18:09

В Ужгороде возросло количество случаев COVID-19. Сейчас больницы города заполнены больными коронавирусом на 90%

Об этом он сообщил мэр Ужгорода Богдан Андреев во время пресс-конференции в Ужгородском городском совете, передает Укринформ.

"Я понимаю, что в Ужгороде увеличилось количество больных коронавирусом. Где-то это произошло за счет выборов - работали участковые комиссии, проводили заседания, сдавали протоколы из регионов, были очереди в день голосования, проводились партийные совещания и собрания. Это все тоже частично привело к увеличению количества больных", - отметил мэр.

Андреев отметил, что в Ужгороде заполнены 90% коек для больных коронавирусом.

"В Ужгороде больных COVID-19 лечат в 4 медучреждениях города: это Ужгородская городская клиническая больница, Областная инфекционная больница, Центр легочных болезней и Закарпатская областная больница имени Новака. Сейчас эти больницы заполнены больными на 90%", - отметил мэр.

По его словам, в Ужгороде медицинские учреждения сейчас работают на пределе, но в городе готовы к увеличению койкомест для больных COVID-19.

"Мы также понимаем, что в Ужгороде лечатся больные из-за пределов города. Фактически, Ужгород - это транзитный город, границы у нас работают, люди, которые едут за границу, сдают в Ужгороде тесты и это тоже влияет на статистику", - добавил Андреев.

В Ужгороде, который со 2 ноября будет в "красной" зоне карантина, мэрия не планирует останавливать общественный транспорт, а также образовательный процесс.

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