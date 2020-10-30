 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Бердянске главу избиркома подозревают в фальсификации на выборах

В Бердянске главу избиркома подозревают в фальсификации на выборах


фото: reuters
В Бердянске полиция возбудила уголовное дело по фальсификации на выборах

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщение о возможной подделке избирательной документации главой  одной из УИК поступило в полицию 27 октября. Тогда теризбирком отправил на уточнение протокола участковой комиссии. Однако глава комиссии, не выходя из помещения ТИК, подделал подписи других членов УИК, передав в теризбирком поддельный документ.

Главе участкового избиркома 1986 года рождения сообщили о подозрении по ч.2 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Санкции статьи предусматривают от 3 до 7 лет лишения свободы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2020 пятница

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

30 октября, 2020 пятница

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать