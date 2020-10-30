В Бердянске главу избиркома подозревают в фальсификации на выборах
30 октября, 2020, 10:42
В Бердянске полиция возбудила уголовное дело по фальсификации на выборах
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщение о возможной подделке избирательной документации главой одной из УИК поступило в полицию 27 октября. Тогда теризбирком отправил на уточнение протокола участковой комиссии. Однако глава комиссии, не выходя из помещения ТИК, подделал подписи других членов УИК, передав в теризбирком поддельный документ.
Главе участкового избиркома 1986 года рождения сообщили о подозрении по ч.2 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.
Санкции статьи предусматривают от 3 до 7 лет лишения свободы.
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