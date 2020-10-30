В Бердянске главу избиркома подозревают в фальсификации на выборах

30 октября, 2020, 10:42

В Бердянске полиция возбудила уголовное дело по фальсификации на выборах

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщение о возможной подделке избирательной документации главой одной из УИК поступило в полицию 27 октября. Тогда теризбирком отправил на уточнение протокола участковой комиссии. Однако глава комиссии, не выходя из помещения ТИК, подделал подписи других членов УИК, передав в теризбирком поддельный документ.