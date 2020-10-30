 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУсик и Чисора провели дуэль взглядов. Видео

Усик и Чисора провели дуэль взглядов. Видео


фото: Skysports.com
Украинский боксер Александр Усик и британец Дерек Чисора провели дуэль взглядов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал Matchroon Boxing.

Британец появился на событии в образе Джокера с надписью WAR (прим. - война) на груди, а украинец пришел в носках разного цвета. Во время дуэли взглядов боксеры решили не придерживаться социальной дистанции

Бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится 31 октября на стадионе "Уэмбли". Он станет для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) вторым в супертяжелом весе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2020 пятница

больше новостей

30 октября, 2020 пятница

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать