Усик и Чисора провели дуэль взглядов. Видео

30 октября, 2020, 16:46

Украинский боксер Александр Усик и британец Дерек Чисора провели дуэль взглядов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал Matchroon Boxing.

Британец появился на событии в образе Джокера с надписью WAR (прим. - война) на груди, а украинец пришел в носках разного цвета. Во время дуэли взглядов боксеры решили не придерживаться социальной дистанции

Бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится 31 октября на стадионе "Уэмбли". Он станет для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) вторым в супертяжелом весе.

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