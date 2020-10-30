Усик и Чисора провели дуэль взглядов. Видео
30 октября, 2020, 16:46
Украинский боксер Александр Усик и британец Дерек Чисора провели дуэль взглядов
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал Matchroon Boxing.
Британец появился на событии в образе Джокера с надписью WAR (прим. - война) на груди, а украинец пришел в носках разного цвета. Во время дуэли взглядов боксеры решили не придерживаться социальной дистанции
Бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится 31 октября на стадионе "Уэмбли". Он станет для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) вторым в супертяжелом весе.
- Напомним, 28 октября украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой находится в плохой форме.
- 29 октября Усик заверил, что его не интересует мнение других о его шансах добиться успеха в супертяжелом весе.
- Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй спрогнозировал, что в бою против британского боксера украинец Александр Усик повторит судьбу своего соотечественника Василия Ломаченко.
- 29 октября Усик заявил, что ждет красивого боя против британца Дерека Чисоры.
- 30 октября Александр Усик и Дерек Чисора прошли процедуру взвешивания.
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