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Espreso.tvСпортУПЛ: расписание матчей и трансляций 8-го тура

УПЛ: расписание матчей и трансляций 8-го тура


фото: shakhtar.com
В 8-м туре Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" встретится с "Мариуполем", а полтавская "Ворскла" сыграет против "Львова"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В чемпионате остались только три команды, которые еще не проигрывали. Речь идет о киевском "Динамо", полтавской "Ворскле" и донецком "Шахтере". Эти клубы, соответственно, и разместились на первых трех позициях в турнирной таблице.

Последнее место занимает ФК "Львов", который в прошлые выходные уволил главного тренера Георгия Цецадзе.

Украинская Премьер-лига

8-й тур

30 октября

19:00 "Шахтер" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

31 октября

14:00 "Колос" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

17:00 "Александрия" - "Десна", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:30 "Днепр-1" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале УНИАН

1 ноября

14:00 "Минай" - "Рух", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Львов" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:30 "Ингулец" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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