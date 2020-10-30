УПЛ: расписание матчей и трансляций 8-го тура
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В чемпионате остались только три команды, которые еще не проигрывали. Речь идет о киевском "Динамо", полтавской "Ворскле" и донецком "Шахтере". Эти клубы, соответственно, и разместились на первых трех позициях в турнирной таблице.
Последнее место занимает ФК "Львов", который в прошлые выходные уволил главного тренера Георгия Цецадзе.
Украинская Премьер-лига
8-й тур
30 октября
19:00 "Шахтер" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
31 октября
14:00 "Колос" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
17:00 "Александрия" - "Десна", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:30 "Днепр-1" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале УНИАН
1 ноября
14:00 "Минай" - "Рух", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Львов" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
19:30 "Ингулец" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 24 октября в 7-м туре Украинской Премьер-лиги полтавская "Ворскла" сыграла вничью с донецким "Шахтером" .
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