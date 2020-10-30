Ученые обнаружили самую маленькую "планету-изгоя" в нашей галактике

Об этом сообщает портал Phys.org, передает Укринформ.

Масса потенциальной экзопланеты, которая не привязана ни к одной звезде, находится где-то между массой Земли и Марса.

Сама же планета расположена в галактике Млечный Путь.

Несколько лет назад астрономы из Варшавского университета уже показывали первые доказательства большого количества "планет-изгоев" в Млечном Пути. Однако недавно обнаружена OGLE-2016 BLG-1928 является самой маленькой "планетой-изгоем", которая когда-либо была обнаружена

"Наше открытие показывает, что свободно плавающие планеты с небольшой массой можно обнаружить и охарактеризовать с помощью наземных телескопов", - отметил профессор. Анджей Удальский.

Ученые подозревают, что свободно плавающие планеты на самом деле образовались на протопланетных дисках вокруг звезд (как обычные планеты) и были выброшены из родительских планетных систем после гравитационных взаимодействий с другими объектами, например, с другими планетами.

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