ТИК в Тернополе заявила о переизбрании Надала мэром города
30 октября, 2020, 17:23
Городским головой Тернополя в третий раз избран представитель ВО "Свобода" Сергея Надала
Об этом 30 октября в ходе заседания сообщила председатель городской территориальной избирательной комиссии Татьяна Семусь, пишет УНИАН.
По подсчетам ТИК, за Надала проголосовали 52 876 избирателей, что составляет 74,59%. Второе место занял Иван Сороколит (5,9%), третье - Леонид Бицюра (4,9%).
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