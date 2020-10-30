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Espreso.tvОбществоТИК в Тернополе заявила о переизбрании Надала мэром города

ТИК в Тернополе заявила о переизбрании Надала мэром города

Городским головой Тернополя в третий раз избран представитель ВО "Свобода" Сергея Надала

Об этом 30 октября в ходе заседания сообщила председатель городской территориальной избирательной комиссии Татьяна Семусь, пишет УНИАН.

По подсчетам ТИК, за Надала проголосовали 52 876 избирателей, что составляет 74,59%. Второе место занял Иван Сороколит (5,9%), третье - Леонид Бицюра (4,9%).

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