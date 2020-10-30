Тут можно есть все, что захочешь, - Усик рассказал, что ему нравится в супертяжелом весе
Об этом сообщает xsport.ua.
Усик заявил, что настроен принести еще один успех для украинцев.
"Я счастлив в супертяжелом весе. Здесь можно есть все, что захочешь, тебе не надо думать о том, чтобы сделать вес. Но мой диетолог не позволяет мне есть все, что я хочу. Поэтому, к сожалению, мне приходится есть то, что нужно. Я не считаю себя причиной улыбок украинцев, но буду рад принести нашей стране еще один успех", - сказал боксер.
Бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится 31 октября на стадионе "Уэмбли". Он станет для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) вторым в супертяжелом весе.
- Напомним, 28 октября украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой находится в плохой форме.
- 29 октября Усик заверил, что его не интересует мнение других о его шансах добиться успеха в супертяжелом весе.
- Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй спрогнозировал, что в бою против британского боксера украинец Александр Усик повторит судьбу своего соотечественника Василия Ломаченко.
- 29 октября Усик заявил, что ждет красивого боя против британца Дерека Чисоры.
- 30 октября Александр Усик и Дерек Чисора прошли процедуру взвешивания.
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