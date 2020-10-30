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Espreso.tvСпортТут можно есть все, что захочешь, - Усик рассказал, что ему нравится в супертяжелом весе

Тут можно есть все, что захочешь, - Усик рассказал, что ему нравится в супертяжелом весе


фото: The Ring
Украинский боксер Александр Усик признался, что ему нравится супертяжелый вес, потому что в нем можно не соблюдать диету

Об этом сообщает xsport.ua.

Усик заявил, что настроен принести еще один успех для украинцев.

"Я счастлив в супертяжелом весе. Здесь можно есть все, что захочешь, тебе не надо думать о том, чтобы сделать вес. Но мой диетолог не позволяет мне есть все, что я хочу. Поэтому, к сожалению, мне приходится есть то, что нужно. Я не считаю себя причиной улыбок украинцев, но буду рад принести нашей стране еще один успех", - сказал боксер.

Бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится 31 октября на стадионе "Уэмбли". Он станет для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг) вторым в супертяжелом весе.

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