Требовал $ 200 тыс: ГБР задержало на взятке одного из руководителей фискальных служб

30 октября, 2020, 21:02

Следователи ГБР разоблачили одного из руководителей Государственной фискальной службы Украины, который требовал $200 тыс. от руководителя фармацевтического предприятия

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что по данным правоохранителей, чиновник ГФС требовал деньги от руководителя фармпредприятия за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства.

"30 октября текущего года в порядке ст.208 УПК Украины задержан "на горячем" во время получения первой части неправомерной выгоды в размере $100 тыс. исполняющий обязанности начальника Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины Неговелов Роман Александрович", - говорится в сообщении .

Сейчас сотрудниками Бюро проводятся следственные действия.

Открыто уголовное производство ч. 3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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